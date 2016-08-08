Москва, 8 августа, 2016, 16:03 — ИА Регнум. 61% жителей России ничего не знают и впервые слышат о так называемом «пакете Яровой». 20% что-то слышали. Знают о поправках, внесенных в законы Российской Федерации депутатом Ириной Яровoй и сенатором Виктором Озеровым лишь 9%. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Kremlin.ru Ирина Яровая

62% поддерживают снижение возраста уголовной ответственности по ряду преступлений до 14 лет. По их мнению, в борьбе с терроризмом это эффективная мера.

Наибольшую поддержку населения в «пакете Яровой» получила поправка о тотальной проверке всех посылок, наименьшую — о тотальной записи телефонных разговоров и SMS.

Каждую из поправок, предложенных в «пакете Яровой», поддерживают более половины населения (52%). Наибольшее неприятие вызвало предложение хранить все телефонные разговоры и SMS: 39% относятся к этой мере отрицательно: «я не хочу, чтобы в мою личную жизнь влазили, слушали и тем более хранили». Чаще других выступают против неё молодые респонденты. Они же значительно чаще остальных — против введения уголовного наказания за высказывания в соцсетях, которые будут расценены судом как оправдание терроризма.

По мнению большинства граждан в России существует угроза теракта — 46% читают, что умеренная, 24% — слабая, 13% респондентов уверены, что вероятность терактов велика. Лишь 8% верят в отсутствие угрозы терактов.

Опрос граждан РФ 18 лет и старше по случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов проводился 31 июля 2016 года в 320 городах и 160 селах. Опрошены 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.