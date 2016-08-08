Санкт-Петербург, 8 августа, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Одна поездка в петербургском метро, вероятно, будет стоить 37 рублей с января 2017 года. О соответствующих предложения сообщил 8 августа глава городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин в ходе «нулевых» чтений бюджета-2017 в городском Законодательном собрании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Петербургский метрополитен. Станция «Василеостровская»

В настоящее время проезд на метро по жетону стоит 35 рублей.

Разовый проезд на наземном общественном транспорте также может подорожать с января на 2 рубля — с 30 до 32 рублей за билет. В целом, пользование общественным транспортом в Петербурге может подорожать на 6−7%.

«Это пока предварительные предложения, которые направлены в комитет финансов исходя из предварительного анализа материала», — сказал Коптин. Темп роста стоимости «единых» проездных билетов также составит примерно 6−7%.

При этом, сообщил Коптин, ГУП «Петербургский метрополитен» считает экономически обоснованной стоимостью разовой поездки на 2017 год 48 рублей — это на 19% больше, чем себестоимость одной поездки 2016 года, которую метрополитен определял в 40 рублей 69 копеек.

«Пассажиравтотранс» определил себестоимость тарифа на автобусы в 40 рублей, «Горэлектротранс» (трамваи и троллейбусы) — в 44 рубля.

«Организации не формируют предложения по конечным тарифам. Эти данные анализируются в комитете, окончательные предложения по увеличению тарифов еще не сформированы», — подчеркнул Коптин.

Напомним, предыдущее подорожание проезда в общественном транспорте Петербурга произошло 1 января 2016 года: в метро — с 31 до 35 рублей, в наземном транспорте — с 28 до 30 рублей. Представители отрасли заявляли, что эти тарифы не дают возможность предприятиям общественного транспорта развиваться. Однако власти Петербурга отказали рассматривать возможность повышения тарифа в текущем году.