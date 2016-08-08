Москва, 8 августа, 2016, 15:26 — ИА Регнум. На День города Москвы запустят необычные салюты во всех округах. Около шести тысяч залпов выпустят в виде смайликов, бабочек и комет 10 сентября 2016 года в столице, сообщается на официальном портале госзакупок.

lumpi Салют

После запуска фейерверки раскроются в золотую сферу, которая затем в 1000 хризантем разного калибра, а также в цветки из белых комет с синей сердцевиной, в шесть букетов золотых стрел с разноцветными звездами, кольцо из золотых вертушек, мерцающие стрелы с белыми и красными звездами и другие эффекты.

Высота раскрытия фейерверков составит от 80 до 200 метров. Их будут запускать с интенсивностью не менее 90 залпов в минуту, к финалу — до 120 залпов в минуту.

Заказчиком салюта выступает Московская дирекция массовых мероприятий. Начальная максимальная цена контракта — 15 млн руб.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, одним из главных мест празднования Дня города в Москве станет Тверская улица. Здесь развернется масштабная экспозиция, посвященная известным кинофильмам. На десяти тематических площадках улицы покажут фильмы «Иван Васильевич меняет профессию», «Свинарка и пастух», «Война и мир», «Цирк», «Место встречи изменить нельзя», «Я шагаю по Москве», «Покровские ворота», «Гостья из будущего», «Ночной дозор», «Стиляги».