Тольятти, Самарская область, 8 августа, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Зарегистрированный кандидат от КПРФ Павел Турков увидел агитационный печатный материал кандидата в депутаты Госдумы — руководителя фракции «Единая Россия» в гордуме Тольятти Владимира Бокка в администрации Автозаводского района автограда и сообщил об этом на «горячую линию» регионального облизбиркома, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Владимир Бокк баллотируется по тольяттинскому одномандатному избирательному округу №159 на выборах в Госдуму. Он является советником вице-президента службы вице-президента по персоналу и социальной политике ОАО «АвтоВАЗ».

О факте нарушения проинформировал облизбирком: «По мнению заявителя, указанный материал Владимира Бокка раздают и хранят в администрации Автозаводского района городского округа Тольятти, что прямо противоречит статье 48 Федерального закона 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», согласно которой запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять агитационные материалы органам местного самоуправления, а также муниципальным служащим с использованием преимуществ служебного положения».

«По итогам рассмотрения обращения председателем Избирательной комиссии Самарской области Вадимом Михеевым незамедлительно были направлены официальные документы в адрес ГУ МВД и прокуратуру Самарской области, которые проведут проверку поступившей информации», — отмечают в ведомстве.

«Руководитель облизбиркома в ходе текущих выборов не раз говорил о недопустимости любых проявлений административного воздействия со стороны третьих сил, поэтому подобные обращения будут стоять на особом контроле у организаторов выборов», — подчеркивают в облизбиркоме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ЦИК Элла Панфилова назвала Самарскую область в числе проблемных регионов с сильным административным ресурсом. Руководство Самарского облизбиркома в лице Вадима Михеева вняло её претензиям. Изучив постановление ЦИК по поводу нарушений избирательных прав граждан Мособлизбиркомом и сопоставив их с ситуацией в Самарском регионе, ведомство Михеева «выявило ряд тенденций, «которые могут отрицательно отразиться на легитимности результатов выборов и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Самарской области, создав предпосылки для применения «административного ресурса».

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