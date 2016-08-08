Москва, 8 августа, 2016, 15:40 — ИА Регнум. В Москве жители улицы Косинская и Красный Казанец требуют прекратить шумные строительные работы в ночное время, заявила корреспонденту ИА REGNUM жительница района Вешняки Оксана Олефир. По ее словам, на протяжении двух месяцев около метро Выхино строят участок Северо-Восточной хорды.

Luis Miguel Bugallo Sánchez Слишком шумно!

«Дальше это терпеть невозможно. Мы ночью не спим. Каждую ночь гремят грузовики, экскаваторы. В 150 метрах от дома по Косинской, 28 находится большая гора песка. Мало того, у нас вырубили деревья во дворе, которые обрамляли дорогу, вырыли траншеи, гараж снесли, которые загораживали шум поездов», — сообщила Олефир.

Она добавила, что жители неоднократно обращались в Управу района и вызывали полицию, однако реакции не последовало.

Строительные работы хорды ведутся на территории парка «Кусково», где, в свою очередь, продолжается дежурство жителей, сообщила корреспонденту ИА REGNUM активистка инициативной группы «Спаси Вешняки» Ирина Кузнецова. «Все сохраняется на той же точке, как и было. Вырубки больше не происходит, но ежедневно и днем, и ночью ведутся строительные работы: видно, как заливают бетон, забивают сваи под опоры, делают ливневый отвод воды. Работы не останавливаются ни в выходные, ни в праздники», — уточнила она.

На портале change.org размещена петиция в адрес правительства Москвы против вырубки зеленых насаждений лесопарка «Кусково» и против строительства Северо-Восточной хорды (от 4-го транспортного кольца до района Вешняки, по территории объекта культурного наследия федерального значения (памятника садово-паркового искусства)), которая собрала уже более 141,5 тысяч подписей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 22 июня 2016 года началась вырубка деревьев в парке «Кусково». Для подготовки к строительству участка Северо-Восточной хорды (от 4-го транспортного кольца до района Вешняки), было уничтожено 2 гектара лесного массива. Соглсно планам столичных властей, планируется вырубить еще 18 гектаров.

Уничтожение части лесополосы вызвало сильный общественный резонанс: жители района, общественники, депутаты и экологи неоднократно выступали против вырубки лесного массива и требовали у властей принять меры для того, чтобы строительство новой магистрали осуществлялось в соответствии с Генпланом Москвы.

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