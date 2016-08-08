Санкт-Петербург, 8 августа, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров в очередной раз пообещал полностью рассекретить так называемую поправку бюджетно-финансового комитета (БФК) городского парламента. Об этом он заявил 8 августа на «нулевых» чтениях бюджета 2017 года в Мариинском дворце, передает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Совершенно секретно

Напомним, распределение части бюджетных средств с помощью поправки БФК не раз подвергалось критике как в самом парламенте, так и со стороны общественности. Оппоненты нынешнего большинства ЗакСа видят в поправке инструмент подкупа депутатов со стороны исполнительной власти и говорят о коррупциогенности этой формы влияния парламентариев на бюджет

«Поправка БФК должна быть полностью открыта, — обратился Вячеслав Макаров к главе бюджетно-финансового комитета Максиму Яковлеву. — Ни у кого — ни у депутатов, ни у распорядителей бюджета, ни у политиков, ни у специалистов, ни у журналистов — не должно быть вопросов. Это вам мое напутственное слово», — сказал спикер Заксобрания.

Позднее он еще раз подтвердил, что теперь напротив каждого изменения в многомиллиардном городском бюджете, которое инициирует кто-либо из членов парламента, будет стоять фамилия конкретного депутата, а не только его фракционная принадлежность. «Но фракции всё равно будут иметь право подавать поправки», — оговорился спикер.

Напомним, в 2015 году Вячеслав Макаров уже обещал «раскрыть поправку», которая долгие годы была полностью анонимной. Она подавалась целиком от Бюджетно-финансового комитета, при этом зачастую было невозможно получить данные о конкретных организациях, которые получают деньги из казны по воле депутатов.

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В 2016 году систему изменили, напротив бюджетных статей появились названия фракций, но депутатские имена все еще не раскрывались без особого запроса. Как правило, средства в рамках поправки уходят муниципалитетам, которые курирует тот или иной парламентарий, а также различным некоммерческим организациям и фондам, чья деятельность порой вызывает вопросы.

Напомним, депутат Заксобрания от «Единой России» Светлана Нестерова сейчас находится под домашним арестом по уголовному делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере именно в рамках поправки БФК. По версии следствия, она организовала хищение бюджетных средств с июня 2013 по декабрь 2014 года, для чего привлекла к соучастию своих помощниц Веру Шишкину и Татьяну Китову, а также свою знакомую — директора ряда коммерческих организаций Светлану Гасанову. Нестеровой вменяют преступление по части 3 статьи 33 и части 4 статьи 159 УК (организация хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

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Шишкина и Китова уже получили по 4 года условно по делу о мошенничестве при распределении 25 млн бюджетных рублей в рамках поправки БФК, которые должны были получить организации по защите прав малоимущих «Эдельвейс» и «Солнечный ветер», но сумма до них дошла не полностью.