Волгоград, 8 августа, 2016, 14:27 — ИА Регнум. В Волгограде два самовыдвиженца, уведомившие избирательные комиссии о своем намерении участвовать в выборах в Государственную думу РФ седьмого созыва, не прошли проверку. Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, эксперты забраковали больше подписей, собранных в поддержку кандидатов, чем это допустимо.

Picsues Подпись документов

Так, большое количестве «токсичных» подписей выявлено в подписных листах кандидатов Евгения Ищенко и Юрия Кочетова. Они намеревались баллотироваться в качестве самовыдвиженцев по Волгоградскому одномандатному избирательному округу №81.

По итогам проверки эксперты выявили 22,73% (3343) недостоверные подписи в документах, представленных Евгением Ищенко. Еще плачевнее ситуация у Юрия Кочетова. Недействительными признаны все 100% (14 714) подписей, собранных в его поддержку.

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Как уточнил заместитель председателя избирательной комиссии Волгоградской области Дмитрий Куц, итоговые протоколы проверки уже направлены кандидатам. Решение о их регистрации или отказе окружная комиссия примет на очередном заседании 10 августа.

Добавим, что необходимый пакет документов для регистрации представил и кандидат-самовыдвиженец Сергей Галушко. Он также пойдет на выборы по Волгоградскому одномандатному округу №81. К проверке подписных листов в его поддержку рабочая группа уже приступила.

Напомним, 18 сентября 2016 года в единый день голосования жителям Волгоградской области предстоит определиться со своими представителями в главном законодательном органе России как от политических партий, так и по одномандатным округам. Всего в седьмой созыв Госдумы РФ будут избраны 450 депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, от Волгоградской области в нижнюю палату российского парламента баллотируются 169 кандидатов — 129 по партийным спискам и 40 по одномандатным избирательным округам, в том числе три самовыдвиженца.