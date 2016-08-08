Рио-де-Жанейро, Бразилия, 8 августа, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Житель Санкт-Петербурга Сергей Лукьянов дошел до Рио-де-Жанейро пешком за 496 дней, сообщает Life.

Hermann Дальний путь

Для того чтобы преодолеть 18 тыс. 272 км,. ему потребовалось выйти из Санкт-Петербурга 1 апреля 2015 года. 7 августа пришел в Рио — это новый мировой рекорд, сказал куратор спортсмена Михаил Соколовский.

Сам спортсмен-экстремал заявил, что в Бразилии он надеется встретиться с лучшим футболистом в истории — Пеле.

В ходе своего путешествия 60-летний мужчина ночевал где придется: в отеле или под открытым небом. В среднем за день он преодолевал 50 км.