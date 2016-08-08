Москва, 8 августа, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Количество граждан, официально зарегистрированных в качестве безработных в органах службы занятости, продолжает стабильно снижаться. За последнюю неделю зафиксировано снижение на 0,8%, и сейчас в службе занятости зарегистрированы 940 тыс. 670 безработных. Об этом сегодня, 8 августа, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, сообщили в Минтруде РФ.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

За этот период снижение численности безработных граждан произошло в 75 регионах.

В нескольких регионах отмечен рост численности безработных граждан, в том числе в Сахалинской, Оренбургской, Костромской, Кировской областях, Карачаево-Черкесской Республике. Не изменилась численность безработных в Амурской, Волгоградской и Пензенской областях, Ямало-Ненецком автономном округе.

По данным ведомства, по состоянию на 3 августа 2016 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в России снижение количества безработных граждан отмечается около трёх месяцев (с 12 мая). За этот период число безработных снизилось на 111 тыс. 193 человека. По данным на 11 мая, официально зарегистрированных безработных граждан насчитывалось 1 млн 051 тыс. 863 человека.

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