Москва, 8 августа, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Более 70 сообщений об экологических нарушениях поступило на «горячую линию» за первый месяц работы, заявил председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Сергей Чернин. По его словам, больше всего жалоб поступает на свалки, вырубки деревьев, захват прибрежных рекреационных зон, мусор и загрязнение водоемов, сообщает пресс-служба ОП РФ.

ИА REGNUM Свалка

«Граждане сообщают о наболевшем, о ситуациях, когда бытовой мусор годами складируется вблизи жилых домов и водоемов. Некоторые стихийные свалки существуют на протяжении 12, 26 и даже 40 лет», — сообщил Чернин.

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Эколог отметил, что их столичного региона больше всего жалоб зафиксировано на повторяющиеся вырубки деревьев. «Ущерб, который может быть нанесен в такой ситуации за один-два дня, придется потом компенсировать десятилетиями», — подчеркнул он, добавив, что комиссией ОП РФ уже инициированы проверки по всем фактам, указанных в обращениях.

Всего с 4 июля 2016 года звонки поступали из 17 регионов России. Наибольшую активность проявили жители Астраханской, Иркутской, Московской, Тверской областей и Москвы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чернин сообщил, что большое количество экологических правонарушений не фиксируются. «Виновники остаются безнаказанными в связи с нехваткой штатных сотрудников экологических служб, а так же недостаточной мобильностью и оперативностью», — пояснил он.