Москва, 8 августа, 2016, 11:21 — ИА Регнум. В январе-июле 2016 года импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 84 млрд 396,3 млн долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократился на 6,6%.

Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны (фрагмент). 1888

В июле 2016 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 13 654,2 млн долларов и по сравнению с июнем 2016 года увеличился на 1,6%.

При этом импорт текстильных изделий и обуви вырос на 27,4% и составил 983,6 млн долларов, машиностроительной продукции — на 3,7% до 6 млрд 880,0 млн долларов, а ввоз химической продукции снизился на 6,0% до 2 599,7 млн долларов, продовольственных товаров и сырья для их производства — на 3,0% до 1 457,9 млн долларов.

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства снизился импорт овощей в 2,4 раза, зерновых культур — на 20,2%, фруктов — на 18,1%, табака — на 17,5%, алкогольной и безалкогольной продукции — на 15,5%.

Импорт товаров химической промышленности сократился за счет снижения закупок продуктов органической и неорганической химии на 16,9%, фармацевтической продукции — на 13,5%, мыла и синтетических моющих средств — на 11,4%. Вместе с тем импорт парфюмерно-косметических товаров увеличился на 5,8%, полимеров и каучука — на 2,4%.

Среди текстильных изделий и обуви ввоз обуви вырос в 1,7 раза, химических нитей — на 31,2%, текстильной одежды — на 27,8%, хлопка — на 24,4%, трикотажной одежды — на 11,0%, трикотажного полотна — на 8,7%, химических волокон — на 8,2%, готовых текстильных изделий — на 3,1%, при этом импорт текстильных материалов снизился на 8,5%.

В импорте машиностроительной продукции увеличились закупки летательных аппаратов в 1,7 раза, судов и плавучих средств — на 54,4%, средств наземного транспорта — на 5,5%, электрооборудования — на 5,3%, инструментов и аппаратов оптических — на 2,2%. Вместе с тем поставки частей железнодорожных локомотивов сократились в 3 раза, механического оборудования — на 3,2%.

В июле 2016 года относительно июля 2015 года импорт из стран дальнего зарубежья сократился на 1,2%. В июле 2016 года по сравнению с июлем 2015 года уменьшились закупки продовольственных товаров на 19,6%, химической продукции — на 8,5%, текстильных изделий и обуви — на 2,2%, а ввоз продукции машиностроения увеличился на 11,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг РФ ведет активную работу по импортозамещению в промышленности. Подготовлены 20 отраслевых планов, в которые включены более 2000 наиболее приоритетных позиций. Особое внимание при реализации отраслевых планов уделяется критически важным отраслям. Реализация всех отраслевых планов импортозамещения потребует 2,5 трлн рублей.