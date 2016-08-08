Исламабад, 8 августа, 2016, 10:29 — ИА Регнум. В Пакистане в результате взрыва в одной из местных больниц погибли, по меньшей мере, 40 человек, еще более 50 получили ранения. Об этом сообщает Express Tribune.

dawn.com Взрыв в больнице в Пакистане

Трагедия произошла в понедельник, 8 августа, в городе Кветта. По предварительным данным, взрыв прогремел в реанимационном отделении медицинского учреждения.

Теракт был осуществлен спустя несколько часов после убийства известного адвоката Биляля Анвара Каси, тело которого привезли в больницу.

В настоящее время на месте взрыва работают специальные службы города. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций.

Ранее сообщалось о 30 погибших.

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