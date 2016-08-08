Якутск, 8 августа, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Пока в Якутии удалось скосить сена только 16% от плана. Заготовка кормов в республике проходит в особо сложных условиях, и на эти цели из бюджеты вынуждены выделить 52,6 миллиона рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона. Сенокосную компанию в республике затруднили обильные дожди, из-за которых повысился уровень воды в реках и часть полей была подтоплена.

Поль Гоген. Желтый стог сена (Золотой урожай)

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По оперативным данным, на 4 августа в Якутии заготовлено 78 458 тонн сена из необходимых 493,7 тысячи тонны. В прошлом году на эту же дату было уже заготовлено в два раза больше кормов. При этом объём уже скошенных угодий составляет 116,5 га, на треть меньше, чем год назад.

Самая сложная ситуация — в Алданском (заготовлено 8,5%), Амгинском (9,6%), Верхоянском (6,4%), Усть-Майском (4,3%), Хангаласском (7,1%) районах, а также в горокруге Якутск (5,2%).

Спасать ситуацию будут деньгами. Правительством Якутии подписано распоряжение «О перемещении бюджетных ассигнований и лимитных бюджетных обязательств Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) и предоставлении иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) на организацию кормозаготовительной кампании».

«В текущем году в некоторых районах республики кормозаготовительная кампания проходит в особо сложных условиях», — объяснил необходимость выделения средств заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии Афанасий Семёнов.

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На бюджетные деньги для муниципалитетов закупят 455 тонн кормовой соли, что обойдётся в 6,8 миллиона рублей. Ещё 39,4 миллиона рублей будет напрямую направлено в районы для создания мобильных бригад. Как предполагается, муниципальные образования эти средства смогут использовать на приобретение ГСМ или на оплату услуг паромных переправ для перевозки техники, сена.

Ещё 4,6 миллиона рублей будет потрачено на доставку комбикорма, зернофуража и соли в северные улусы — Булунский, Абыйский, Нижнюю Колыму и Среднеколымский улусы.

Поддержать пыл кормозаготовителей власти республики намерены конкурсом, по итогам которого муниципалитету-победителю будет вручен трактор «Белорус», занявшему второе место — мини-трактор с косилкой, за третье место — мини-трактор.

Как сообщало ИА REGNUM, под водой только в селе Хатассы в июле оказалось 48 тонн сена и 52 гектара скошенных земель, в Тулагино — 115 тонн сена и 45 гектаров скошенных земель. С островов у села Хатассы срочно требуется вывезти 168 тонн (600 рулонов) сена, с островов Тулагино — 130 тонн сена и 4 трактора с навесным оборудованием.

«В связи с дефицитом сена крестьянские хозяйства пригородов Якутска понесут значительные убытки, — отмечал начальник управления администрации Тулагино-Кильдямского наслега Александр Лебедев. — Если год назад тонна сена стоила около 4500 рублей, то в этом году эта цена вырастет еще больше».