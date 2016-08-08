Екатеринбург, 8 августа, 2016, 07:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге общественники поддержали поправки депутата Госдумы Елены Мизулиной в закон о криминализации семьи. В городе состоялся массовый пикет против принятого ранее федерального закона № 323. По мнению организаторов акции, принятые в 116-ю статью УК РФ поправки криминализируют и дискредитируют семью. Также общественники собирали подписи горожан под обращением против закона, которые они намерены передать в приёмную президента России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников ИА REGNUM Пикет в Екатеринбурге

Пикет был организован активистами регионального отделения всероссийской общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС). Участники акции сообщили, что изначально законопроект был внесён на рассмотрение в Государственную думу Верховным судом России. В оригинальном варианте ФЗ декриминализировал статью 116 УК РФ «Побои». Однако после внесённых ко второму чтению поправок уголовное наказание было сохранено не только для экстремистов и хулиганов, но и для людей, находящихся в родственных отношениях. Более того, оно было ужесточено до двух лет лишения свободы.

«Проще говоря, например, агрессивный автохулиган, который нанесёт побои другому водителю без ущерба для здоровья, отделается административным взысканием, а подобная потасовка между новоявленными родственниками на свадьбе может стать причиной для уголовного преследования, без возможности примирения сторон, с реальным сроком лишения свободы. Также под действие этого закона попадают родители, которые шлёпнут распоясавшееся чадо в воспитательных целях. Именно поэтому мы считаем внесённые поправки проявлением ювенальной юстиции, которые объявляют семью «криминальным» местом, приравнивая её к экстремистам, тем самым ещё и дискредитируют родственные отношения», — заявил участник пикета.

Участники акции напомнили, что подобные пикеты и сбор подписей проходят во многих городах России.

Также организаторы акции сообщили, что поддерживают инициативу заместителя комитета по конституционному законодательству в Совфеде Елены Мизулиной, которая внесла на рассмотрение в Государственную думу поправки, призванные устранить дискриминацию для родственников. Если они будут приняты, то все категории граждан, кроме тех, кто наносит побои из хулиганских или экстремистских побуждений, будут нести административную ответственность за данное правонарушение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Елена Мизулина активно выступала против принятия криминализирующего семью законопроекта, подчёркивая, что непредсказуемость правоприменительной практики может привести к необоснованному изъятию детей из семьи. Также она указывала на то, что законопроект противоречит Конституции РФ и основным задачам государственной семейной политики. Тем не менее закон № 323 от 3 июля 2016 года был принят Государственной думой, а затем утверждён Советом Федерации. После чего сенатор внесла на рассмотрение свои поправки, призванные исправить ситуацию.