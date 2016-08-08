Пекин, 8 августа, 2016, 06:49 — ИА Регнум. Авторитетный журнал Nature опубликовал статью китайского профессора Е Лилиня, являющегося главным вирусологом Третьего военного госпиталя при Пекинском университете. Исследователь из КНР обнаружил в теле человека специальные клетки, которые способны останавливать смертельные заболевания, в том числе рак и ВИЧ.

спидцентр.рф ВИЧ

Е Лилинь обнаружил, что в случае заражения каким-либо вирусом, клетки CD8+T начинают вырабатывать противовирусное вещество цитокин, которое теоретически способно уничтожить вирус, однако вырабатываемого клетками количества вещества недостаточно. Главной задачей, по мнению китайского специалиста, является искусственное выделение антивирусного вещества на основе цитокина, которое будет способно побороть рак или ВИЧ, пишет «Синьхуа».

«Полученные нами результаты исследований говорят о том, что организм человека способен побороть рак или другие опасные заболевания, главная сложность заключается в том, что мы должны помочь ему в этом, однако мы пока не знаем, как это сделать», — сообщил журналистам Е Лилинь.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 29 января Американское онкологическое общество опубликовало доклад, посвященный проблеме раковых заболевай в Китае. Согласно статистике, приведенной в докладе, ежедневно более 7500 граждан КНР умирают от рака. Таким образом, Китай в очередной раз занял первое место в мире по количеству людей, страдающих от рака.