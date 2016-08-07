Екатеринбург, 7 августа, 2016, 19:50 — ИА Регнум. В Свердловской области представители общественных организаций инвалидов просят вернуть льготы для предприятий, которые трудоустраивают людей с ограниченными возможностями здоровья. Это позволит мотивировать предпринимателей к приёму таких людей на работу, считают общественники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Три толстяка». реж Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг. СССР. 1963 Бюрократия

Как ранее сообщало ИА REGNUM, регионам России планируют установить показатели по трудоустройству инвалидов. Ожидается, что это будет уже не доля трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся в службу занятости, как сейчас, а доля от людей с инвалидностью в трудоспособном возрасте. Как отметил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин, по данным Пенсионного фонда России Минтруд сможет проверить, действительно ли инвалиды имеют работу.

По официальным данным, только за первый квартал 2016 года через центры занятости работу нашли 10,7 тыс. инвалидов России, причём половина из них устроилась на постоянные рабочие места. Тем не менее в Свердловской области к инициативам Минтруда отнеслись скептически.

«Раньше — при Зурабове (Михаил Зурабов, в 2004—2007 годах — министр здравоохранения и социального развития России — прим. ИА REGNUM ) — инвалидам первой группы разрешали работать только после изменения группы на вторую. Большинство колясочников уволились. Сейчас такого требования нет, но нужны рекомендации по трудоустройству инвалида. А это опять бюрократия. Когда инвалидам убрали все льготы на зарплату (они платят страховые взносы с зарплаты в полном объеме), то интерес работодателей принимать инвалида вместо здорового человека почти исчез», — отмечает член Общественной палаты Екатеринбурга и председатель правления Екатеринбургской городской местной общественной организации инвалидов-колясочников «Свободное движение» Елена Леонтьева.

По её словам, сейчас льготы есть только у всероссийских организаций инвалидов, их предприятий, а также у благотворительных организаций. «Малому бизнесу уходить под крыло организаций инвалидов, имеющих льготы, смысла нет. Проще уйти на упрощенку, стать индивидуальным предпринимателем, перейти на патент, чем усложнять себе жизнь, нанимая инвалидов. Поэтому нужно возвращение льгот, которые бы были «привязаны» к инвалиду, давали бы уменьшение страховых платежей на зарплату конкретного инвалида. И самое главное — дать льготы инвалидам, которые сами себе создали рабочее место, то есть инвалидам — индивидуальным предпринимателям», — отметила Елена Леонтьева.

А пока, по признаниям самих людей с инвалидностью, они вынуждены работать полулегально, по договорам подряда, а то и вовсе без оформления. При этом работы они, как правило, не боятся, копейку в дом стремятся приносить даже люди с тяжёлой формой детского церебрального паралича. «Я работаю в качестве литературного редактора с одним агентством, по договору подряда», поделился с корреспондентом ИА REGNUM свердловчанин как раз с такой, с тяжёлой формой ДЦП, при которой не двигаются ни руки, ни ноги.

Свою долю скепсиса внёс и инвалид по слуху, автор проекта «Страна глухих» Александр Жученко, который, несмотря на полную потерю слуха, нашёл свою нишу, самостоятельно пробился в жизни. «Меня сразу смутило это, что «в первую очередь молодых и впервые устраивающихся». Непонятно, чем руководствуются, устанавливая такие критерии. Чем инвалид среднего возраста и уже где-то работавший ранее хуже? Он кушать меньше хочет? Или это просто для того, чтобы у чиновников была лазейка: мол вот, у нас пять инвалидов устроено, из молодых и раньше не работавших, а те пятьсот, которые без работы сидят, они под этот критерий не подходят!» — говорит Александр Жученко.

По его словам, если государство действительно обеспокоено вопросом трудоустройства инвалидов, начинать нужно не с центра занятости, а с центров образования и получения профессии для инвалидов. «Что толку от этих фанфар, если, грубо говоря, из тысячи инвалидов сто человек каким-то чудом сумели получить образование и профессию, которая востребована сейчас и дает шанс для нормального трудоустройства? Или будут искать 900 вакансий дворников и грузчиков?» — недоумевает общественник.