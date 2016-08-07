Лозанна, Швейцария, 7 августа, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Сборная России в полном составе отстранена от участия в Паралимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Такое решение, как передает «Матч ТВ», принял Международный паралимпийский комитет (IPC).

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«Мы были едины в своем решении, Российский паралимпийский комитет должен понести наказание, — говорится в заявлении. — IPC отстраняет сборную России от участия в Паралимпийских играх в полном составе».

Ранее издание The Guardian сообщило, что Международный паралимпийский комитет не допустит спортсменов российской сборной на Паралимпиаду-2016 в Бразилии.

Поводом для отстранения представителей РФ якобы станет доклад главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о якобы массовом применении допинга в российском спорте.

Паралимпийские игры состоятся в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября 2016 года.

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