Рио-де-Жанейро, Бразилия, 7 августа, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Представительница России Виталина Бацарашкина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. 19-летняя спортсменка набрала в финале 197,1 балла и заняла почетное второе место.

shooting-russia.ru Виталина Бацарашкина

Отметим, что первое место досталось представительнице Китая Чжан Мэнсюэ (199,4 балла), а тройку лидеров замкнула спортсменка из Греции Анна Коракаки (177,7 очка).

Таким образом, сборная России выиграла вторую медаль на летних Играх в Бразилии. 6 августа дзюдоист Беслан Мудранов в финальной схватке в весовой категории до 60 кг одержал победу над представителем Казахстана Елдосом Сметовым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первый соревновательный день ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро было установлено сразу 3 новых мировых рекорда. Первый установил пловец из Британии Адам Пити в заплыве на 100 м брассом. Второй — венгерка Катина Хошсу в заплыве комплексом на 400 м, а третий — пловчихи из Австралии в эстафете 4 раза по 100 м вольным стилем.

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