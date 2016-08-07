Москва, 7 августа, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Сегодня, 7 августа, с Рижского вокзала в Москве отправился в путь по России поезд общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание». 12 вагонов, девять из которых заняты экспозициями, повезут по селам и городам не только экспонаты, но и тех людей, которые смогут рассказать интересные и познавательные факты из области истории, медицины, поэзии.

Клод Моне. Вокзал. 1877

Первая лекция состоится 12 августа в поселке Танхой на берегу Байкала. Потом через Республику Бурятия, Иркутскую область и Забайкальский край передвижной выставочно-лекционный комплекс «Российских железных дорог» проследует до Читы. Лекции для местных жителей будут проходит каждый день в городах и поселках по маршруту следования.

Так, запланировано выступление лекторов по истории России («75 лет с начала Великой Отечественной войны», «История Дальнего Востока России»). Также затронут просветители и темы о здоровом образе жизни, борьбе с вредными привычками и достижении долголетия, развития современных информационных технологий и их возможностей для предпринимателей. В планах и поэтические моноспектакли, на которых прозвучит современная поэзия.

Лекторами стали молодые и талантливые специалисты из Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, сотрудники исторического парка «Россия — Моя история», специалисты фонда развития интернет-инициатив, молодые писатели и поэты — лауреаты различных литературных премий и конкурсов.

Напомним, указ о создании общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» президент РФ Владимир Путин подписал 11 декабря 2015 года, учредительное собрание состоялось 29 марта 2016 года. Организация, целью которой является просветительская деятельность, является правопреемником общества «Знание», которое было создано в СССР в 1947 году.

Добавим, что торжественное открытие передвижного выставочно-лекционного комплекса ОАО «Российские железные дороги» состоялось 3 августа 2011 года на Рижском вокзале Москвы. В выставочных вагонах развернуты тематические экспозиции, отражающие историю становления и развития отечественных железных дорог и демонстрирующие современные инновационные проекты и технологии, реализуемые на железных дорогах России. Экспозиции постоянно обновляются.