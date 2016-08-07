Краснодар, 7 августа, 2016, 15:16 — ИА Регнум. В Краснодарском крае произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили ИА REGNUM в экстренных службах региона 7 августа, столкновение грузопассажирского автомобиля «Форд-транзит» и отечественного легкового автомобиля произошло сегодня в 11:05.

Pictures of Money Автомобильная авария

Два автомобиля столкнулись в Тимашевском районе около станицы Новокорсуновской. В результате травмы различной степени тяжести получили девять человек, среди которых четверо детей.

Семеро пострадавших, включая ребенка, были госпитализированы. Пассажиров приняли больницы Тимашевска и Кореновска. Медики оценивают их состояние как средней и легкой тяжести.

Всего участниками аварии стали 14 человек. О подробностях произошедшего пока не сообщается.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил краевым медикам оперативно оказать пострадавшим в автоаварии всю необходимую помощь, включая высокотехнологичную.

Как сообщало ИА REGNUM, последняя авария в Краснодарском крае с участием пассажирского автотранспорта произошла 4 августа. На федеральной трассе А-146 в Северском районе в ДТП попал рейсовый автобус. Виновник ДТП — 40-летний водитель иномарки — в лобовом столкновении погиб. Пассажиры и водитель автобуса отделались испугом.