Москва, 7 августа, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Министр спорта Российской Федерации и по совместительству президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что бывший тренер футбольного клуба «Ростов» Курбан Бердыев должен до 9 августа сделать выбор между национальной сборной России по футболу и московским футбольным клубом «Спартак». Об этом сегодня, 7 августа, сообщает «Р-Спорт».

Håkan Dahlström Футбол

«Думаю, этот выбор Курбан Бекиевич должен сделать уже завтра. На этой неделе попытаемся закрыть все вопросы, связанные с назначением нового главного тренера», — сказал Мутко.

Накануне стало официально известно, что «Ростов» расстался с Бердыевым. Также появилась информация, что «Спартак» уже согласовал с Бердыевым двухгодичный контракт.

Руководство красно-белых ещё в прошлом году хотело заключить контракт с Бердыевым, но тогда выбор пал на бывшего игрока «Спартака» Дмитрия Аленичева. На этой неделе контракт с Аленичевым был расторгнут, после того, как красно-белые вылетели из квалификации Лиги Европы.

После тотального поражения российской национальной сборной на групповом этапе Евро-2016, наставник Леонид Слукцкий ушел в отставку.

Бердыева сразу стали прочить на место Слуцкого. За свою карьеру Бердыев из небытия вывел в лидеры казанский «Рубин» и собственно «Ростов». Но помимо Бердыева есть и другие кандидатуры — Станислав Черчесов, Сергей Семак и Александр Бородюк.