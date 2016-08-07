Мехико, 7 августа, 2016, 13:01 — ИА Регнум. С 9 по 21 августа в Мексике пройдут Международные Дни коренных народов. Мероприятия состоятся при поддержке двадцати государственных учреждений страны. В рамках Международных дней коренных народов состоятся концерты, лекции, мастер-классы, семинары, танцы и показ документальных фильмов. Цель акции — распространение и продвижение современного индейского искусства, сообщает El Deber.

Carrie Kellenberger Мексиканцы

Как отметил директор программ по межкультурному развитию Департамента народной культуры Хуан Грегори Рехино, 9 августа будет полностью посвящено молодежи из коренных общин, и ее вкладу в развитие индейской культуры, комментирует Prensa Latina.

Национальные Дни коренных народов Мексики пройдут в штате Оахака с 27 сентября по 1 октября. В них примут участие 18 штатов, представители 20 коренных народов страны. В ходе акции будут вручены премии Дома писательского творчества на сапотекском языке. Об этом заявили секретарь культуры и искусства Оахаки Алонсо Агилар и представитель Центра искусств Арасели Мансилья, сообщает La Jornada Maya.

Штат Оахака интересен тем, что имеет самый высокий в стране процент индейского населения. Там проживает почти 53% всех индейцев страны. Треть населения говорит на различных индейских языках и диалектах (5% вообще не владеет испанским). Основная причина сохранения в данном регионе индейских языков и культур — горная местность, которая позволяла небольшим сообществам долгое время развиваться, практически, независимо и затрудняла продвижение захватчиков извне, писало ранее ИА REGNUM