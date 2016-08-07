Мариуполь, ДНР, 7 августа, 2016, 12:34 — ИА Регнум. В районе города Мариуполь, находящегося на оккупированной украинскими силовиками части Донецкой народной республики, произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Сообщается, что землетрясение произошло примерно в 11:15 по местному времени. Подземные толчки ощущались во всех районах города.

Также землетрясение почувствовали в соседних городах — Куйбышеве, Бердянске, Новоазовске, Мелитополе и даже в столице ДНР — Донецке.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

По данным местных СМИ последний раз землетрясение в районе Мариуполя было 30 лет назад.