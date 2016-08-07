Госдеп: строительство «Северного потока-2» обрушит экономику Украины
Вашингтон, 7 августа, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Специальный представитель государственного департамента США по энергетике Амос Хохштейн считает, что реализация проекта газопровода «Северный поток-2» приведет к краху украинской экономики. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает телеканал RT.
Хохштейн констатирует, что после строительства и запуска «Северного потока-2» экономика Украины лишится $2 млрд в год, получаемых за транзит российского газа.
«Вы изымаете $2 млрд дохода из шаткой экономики Украины в тот момент, когда мировое сообщество пытается экономически поддержать Киев. Как вы от этого оправитесь? Ответ прост — никак. Экономика рухнет», — утверждает представитель Госдепа.
Сильный удар по экономике также получит Словакия, которая получает $1 млрд от транзита российского газа.
Хохштейн считает, что Россия не пытается сознательно навредить Словакии, «Москва, похоже, об этом не задумывается», — отмечает он.
Кроме того, спецпредставитель Госдепа по энергетике выразил уверенность, что нельзя рассматривать «Северный поток-2» как небольшой изолированный проект. Строительство этого газопровода будет иметь серьезные последствия.
Напомним, Москва не раз указывала, что не следует политизировать строительство «Северного потока-2». При этом США всячески пытаются это сделать и прикрыть проект.