Вашингтон, 7 августа, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Специальный представитель государственного департамента США по энергетике Амос Хохштейн считает, что реализация проекта газопровода «Северный поток-2» приведет к краху украинской экономики. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает телеканал RT.

gazprom.ru Строительство «Северного потока — 2»

Хохштейн констатирует, что после строительства и запуска «Северного потока-2» экономика Украины лишится $2 млрд в год, получаемых за транзит российского газа.

«Вы изымаете $2 млрд дохода из шаткой экономики Украины в тот момент, когда мировое сообщество пытается экономически поддержать Киев. Как вы от этого оправитесь? Ответ прост — никак. Экономика рухнет», — утверждает представитель Госдепа.

Сильный удар по экономике также получит Словакия, которая получает $1 млрд от транзита российского газа.

Хохштейн считает, что Россия не пытается сознательно навредить Словакии, «Москва, похоже, об этом не задумывается», — отмечает он.

Кроме того, спецпредставитель Госдепа по энергетике выразил уверенность, что нельзя рассматривать «Северный поток-2» как небольшой изолированный проект. Строительство этого газопровода будет иметь серьезные последствия.

Напомним, Москва не раз указывала, что не следует политизировать строительство «Северного потока-2». При этом США всячески пытаются это сделать и прикрыть проект.