Рио-де-Жанейро, Бразилия, 7 августа, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Прежде всего надо поздравить дзюдоиста Беслана Мудранова с завоеванием первой для России на нынешней Олимпиаде золотой медали. Беслан завоевал её в категории до 60 кг.

Petr Kratochvil Олимпийские игры

Волейболистки сборной России успешно стартовали матчем против сборной Аргентины, легко переиграв их со счётом 3:0 (25:13, 25:10, 25:16). Можно сказать, что игра шла почти без сопротивления со стороны дебютанток Олимпийских игр.

Российские гандболистки тоже начали с победы, переиграв авторитетную команду Кореи. Счёт 30:25 (12:13, 18:12) не должен вводить в заблуждение. Игра сложилась очень непросто. Первые минуты второго тайма кореянки выиграли у российских девушек со счётом 7:1, а счёт стал 20:13 в их пользу. Трудно сказать, за счёт чего игра перевернулась и завершилась с солидным перевесом россиянок, но тренер Евгений Трефилов должен будет устроить серьёзный разбор игры. Вратари российской сборной Анна Седойкина и Виктория Калинина «побиты» явно не будут, обе они сыграли на высоком уровне.

Теннисист Евгений Донской в стартовом матче одиночного теннисного турнира со счётом 2:0 переиграл Ян-Леннарда Штруффа из Германии.

Анастасия Павлюченкова прошла в следующий круг, победив с таким же счётом 2:0 представительницу Польши Магду Линетт.

Дарья Касаткина одержала победы как в одиночном разряде, так и в паре вместе со Светланой Кузнецовой.

Ещё одна российская пара, Екатерина Макарова и Елена Веснина, посеяные под непривычно низким для себя 7-м номером, победили в стартовом матче бывших россиянок Анастасию и Арину Родионовых, перебравшихся в Австралию.

Российские гимнасты показали в квалификации третий результат и вышли в финал командного турнира. Одновременно российские гимнасты будут представлены в финале личного многоборья, а также в упражнениях на коне, на брусьях, на кольцах и в опорном прыжке.

Золотые медали, завоёванные спортсменами разных стран в первый день Олимпийских игр:

В велоспорте прошла мужская групповая гонка на шоссе, в которой победил бельгиец Грег ван Авермает.

В дзюдо у мужчин в категории до 60 кг победил россиянин Беслан Мудранов, а у женщин в категории до 48 кг победила аргентинка Паула Парето.

В стрельбе из пневматической винтовки с 10 м у женщин победила американка Вирджиния Трэшер с новым олимпийским рекордом, а в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м у мужчин золотую медаль, первую в истории для своей страны, завоевал вьетнамец Хоанг Сюань.

В командном первенстве по стрельбе из лука закономерно победили лучники Кореи.

В тяжёлой атлетике, где нет представителей России, в категории до 48 кг у женщин победила Сопита Танасан из Таиланда.

В фехтовании на шпагах у женщин прошло индивидуальное первенство, в котором сильнейшей оказалась опытная Эмеше Сас из Венгрии.

У пловцов разыграны четыре комплекта медалей.

Косуке Хагино победил на дистанции 400 м комплексного плавания.

На 400 м вольным стилем сильнейшим стал австралиец Мак Хортон.

У женщин в комплексном плавании на 400 м победила венгерка Катинка Хоссу, а в эстафете 4×100 м вольным стилем сильнейшими стали австралийки.