Москва, 7 августа, 2016, 06:06 — ИА Регнум. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель иностранных дел России Михаил Богданов провел встречу с сирийским оппозиционером, представителем Народного фронта за перемены и освобождение Кадри Джамилем. Об этом, в субботу, 6 августа, сообщает пресс-служба МВД России.

Freedom House Сирийский оппозиционер

Стороны обменялись мнениями по военно-политической и гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе необходимость ведения эффективной борьбы с террористическими группировками.

Кроме того, необходимо вывести внутренний межсирийский переговорный процесс под эгиду ООН.

Стороны обсудили ряд российско-сирийских вопросов

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель иностранных дел России Михаил Богданов провел встречу с сирийским оппозиционером, представителем Народного фронта за перемены и освобождение Кадри Джамилем. Об этом, в субботу, 6 августа, сообщает пресс-служба МВД России.

Стороны обменялись мнениями по военно-политической и гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе необходимость ведения эффективной борьбы с террористическими группировками.

Кроме того, необходимо вывести внутренний межсирийский переговорный процесс под эгиду ООН.