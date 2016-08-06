Рио-де-Жанейро, Бразилия, 7 августа, 2016, 01:47 — ИА Регнум. Необычный инцидент произошел в Олимпийском центре конного спорта в Рио-де-Жанейро в первый день Олимпиады. Неизвестно откуда выпущенная пуля пролетела сквозь крышу палатки СМИ и упала на пол. Все случилось во время обеденного перерыва, сообщает в субботу, 6 августа, Associated Press со ссылкой на заявление полиции Бразилии.

John Spade Пуля

Как сообщил пресс-секретарь оргкомитета Марио Андрада, официальные власти начали расследование и намерены определить, направление и расстояние, с которых была выпущена пуля, а также мотивы стрелявшего.

Первое, что сообщили полицейские об инциденте, что пресс-центр не являлся мишенью для злоумышленников, и пуля попала в него случайно. «Это была шальная пуля, — комментирует заявления полицейских пресс-секретарь. — Они могут подтвердить, что она не имеет ничего общего с играми». Однако более подробной информации стражи порядка предоставить не смогли.

В оргкомитете подчеркнули, что за безопасностью Олимпийских игр следят три бразильских ведомства: военная и гражданская полиция, а также национальная гвардия. Источники в каждом из них подтвердили, что пуля попала в палатку случайно и пресс-центр не был объектом злоумышленников.