Санкт-Петербург, 7 августа, 2016, 00:52 — ИА Регнум. Постепенно набирает обороты выборная кампания, ускорились события вокруг достройки нового стадиона, стало известно о новых коррупционных делах, а жители и политики выражали своё отношение к персонажам не столь уж давней истории

Юлия Карнаева ИА REGNUM Пикет против доски Маннергейму

Провокация с доской: продолжение следует…

Пока петербуржцы весело отмечали любимый летний праздник — День Военно-Морского флота, на немноголюдной Захарьевской улице украдкой вновь открыли доску гитлеровскому союзнику, маршалу Финляндии Карлу Маннергейму, служившему до революции в Кавалергардском полку в Петербурге.

После первого официального открытия, которое состоялось 16 июня в присутствии глав администрации президента и Министерства культуры, доска была видна прохожим всего три дня. Уже 19 июня незаконно и без обсуждения с горожанами водруженный на стену военного института «мемориал» залили красной краской неизвестные граждане. Доску тут же спрятали под пленкой и решили дождаться, когда «всё уляжется». Надеясь, что жители города, который в годы войны блокировали не только германские нацисты, но и войска Маннергейма, смирятся с «подарком» от почитателей барона. Как показали события, эти ожидания были тщетны.

Отмытую табличку вечером 1 августа вновь украсили красными кляксами. Частная охрана, нанятая некими лицами, не помешала группе активистов не зарегистрированной партии «Другая Россия» выразить свое отношение к прославлению Маннергейма. А полиция и вовсе не приехала на место событий. В ходе акции нацболы успели публично зачитать известное письмо красноармейцев, защищавших полуостров Ханко в октябре 1941 года, барону Маннергейму, в котором этот деятель метко именуется «светлейшей обер-шлюхой берлинского двора». И это еще самый мягкий из эпитетов, которыми советские солдаты ответили на предложение Маннергейма сдаться в плен.

Так или иначе, но очередная провокация со стороны инициаторов установки доски, наплевавших не только на этические нормы, но и на городское законодательство о памятных досках, все же состоялась. Ведь замазывание городских стен краской — не лучший способ борьбы за восстановление исторической справедливости.

Можно ли законными методами избавиться от позорной доски, оскорбляющей память павших воинов и жителей Ленинграда, покажет ответ военной прокуратуры Западного военного округа, куда уже поступило обращение руководства ИА REGNUM. Кроме того, депутат Заксобрания Петербурга Алексей Ковалев ждет ответ от министра обороны Сергея Шойгу о том, кто разрешил установить доску, по сути, военному преступнику, на режимном объекте оборонного ведомства.

Читайте также: Для доски Маннергейма наняли «чистильщиков»

…Тем временем неизвестные почитатели «кавалергарда» наняли ему не только охранников, но и чистильщиков. Уже наутро после акции другороссов доску вполне качественно отмыли специалисты клининговой компании. И сегодня «мемориал» нацистскому пособнику одним своим начищенным видом вновь бросает вызов жителям не сдавшегося ему города. Судя по всему, поклонники барона приготовились к длительной обороне своей «линии Маннергейма». Значит, ее все-таки придется прорывать.

Стадион достроят из-под земли

Стадион на Крестовском острове, с которого Смольный решил изгнать предыдущего генподрядчика, «Инжтрансстрой-СПб» (контролируется корпорацией «Трансстрой»), может быть достроен петербургскими метростроевцами. Во всяком случае, ОАО «Метрострой» на днях уже подтвердило, что будет участвовать в конкурсе на завершение стадиона, который на этой неделе был объявлен комитетом по строительству Петербурга.

Как известно, ранее власти сообщали о том, что стадион готов на 85%. Оставшиеся 15% главного петербургского долгостроя оценили в 5 млрд 387 млн рублей. Именно такую сумму готов заплатить город, чтобы получить готовый спортивный объект до конца текущего года. Но это не всё: отдельный конкурс объявлен на завершение благоустройства территории вокруг стадиона и сооружение входной группы стадиона. За это город готов заплатить еще 2,39 млрд рублей.

Читайте также: Стала известна стоимость достройки «бриллиантового» стадиона в Петербурге

Не исключено, что «Метрострой» подаст заявку на оба конкурса. В случае выигрыша, специалисты подземного строительства возьмут на себя всю полноту ответственности за сдачу объекта, на котором уже в следующем году должны пройти международные матчи Кубка конфедераций.

Одновременно, напомним, «Метрострой» прокладывает новую ветку подземки к стадиону, и на этой неделе установил тысячное кольцо, пройдя 1800 метров от стартового котлована в сторону станции «Новокрестовская». Строители тоннелей надеются наверстать месячное отставание от графика, допущенное ранее из-за сложнейших условий проходки, и полностью завершить прокладку ветки к маю 2017 года.

Не помешает ли этому погоня за двумя зайцами, если «Метрострой» получит в свое распоряжение еще и стройплощадку стадиона? Уже 10 августа будут оглашены результаты обоих конкурсов, после чего отступать будет некуда.

«Аврора» похорошела и подорожала

На уходящей неделе, 3 августа, вернувшийся в Петербург из Кронштадта после двухлетнего ремонта крейсер «Аврора» открылся для посетителей. Как сообщалось, до официального открытия, в День ВМФ 31 июля, обновленную экспозицию «Авроры» осмотрел президент России Владимир Путин.

Центральный военно-морской музей, в состав которого входит музейная часть «Авроры», подчеркивает, что если раньше крейсер был «памятником одному событию», то теперь экспозиция рассказывает не только об Октябрьской революции 1917 года, но и обо всей истории российского флота. «Новой частью музея станет медицинский блок, в котором впервые в российском флоте было применено рентгеновское оборудование», — напомнил директор ЦВММ Руслан Нехай.

Правда, чтобы увидеть все эти новинки, российским гражданам придется заплатить уже 400 рублей, вместо ста, которые стоило посещение «Авроры до ремонта. Школьникам, студентам и пенсионерам вход обойдется в 200 рублей. Представителям организации «Коммунисты Петербурга и Ленобласти» эта цена показалась слишком высокой, и они анонсировали просьбу в адрес Минобороны и президента РФ снизить стоимость билетов на «Аврору».

Читайте также: «Аврора» открылась для посетителей

Дирекция ЦВММ отвергает эти претензии, напоминая, что на ремонт крейсера и обновление экспозиции были потрачены большие средства (порядка 840 млн рублей). Например, до ремонта на крейсере находилось 350 экспонатов, а сейчас — 450. Появился комплекс мультимедийной инсталляции с двумя голографическими установками, интерактивными столами и панелями.

Как показали первые дни после открытия, подорожавшие билеты не испугали тех, кто хочет подняться на корабль, ставший одним из символов Петербурга: к «Авроре» ежедневно выстраиваются большие очереди из горожан и туристов. Кстати, иностранцы должны заплатить за право подняться на борт крейсера 600 рублей.

Обитаемый остров

В конце месяца жителей и гостей Петербурга ждет еще одно долгожданное возвращение — в постоянном режиме откроется для посетителей остров Новая Голландия. В советское время и до декабря 2004 года на территории закрытого от гражданских лиц острова располагались склады Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

В течение последних нескольких лет в Новой Голландии шли работы по созданию многофункционального культурного пространства. Впервые остров стал частично доступен посетителям 16 июля 2011 года. В ходе проведения временных программ «Лето в Новой Голландии» с 2011 по 2013 год на острове побывало более 700 тыс. человек. Затем Новая Голландия вновь закрылась на обновление, чтобы 27 августа 2016 года открыться уже навсегда.

Читайте также: Объявлена дата открытия петербургской Новой Голландии

Главной приманкой для гостей должна стать парковая зона острова, ведь центр Петербурга не может похвастаться избытком зеленых насаждений. В первый день новой жизни Новой Голландии посетителей ждут выставки, концерты, световое шоу и фейерверки.

«И снова с востока таинственный ветер подул…»

На следующей неделе Петербург в очередной раз станет одним из центров мировых политических новостей. Как ожидается, 9 августа в городе состоится встреча президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Встреча на высшем уровне произойдет впервые после начала тяжелейшего кризиса в отношениях двух стран, вызванного уничтожением российского бомбардировщика ракетой с турецкого истребителя в Сирии и гибелью российского пилота от рук протурецких боевиков. Как сообщили в Анкаре и подтвердили в Кремле, никаких ограничений по повестке дня петербургской встречи не будет. А значит, возможны самые неожиданные повороты.

Читайте также: В Петербурге будут митинговать против приезда Эрдогана и «прощения» Турции

Главным же городским событием, скорее всего, будет объявление результатов двух конкурсов на достройку «бриллиантового» стадиона на Крестовском острове. И хотя предполагаемый фаворит уже известен, сам факт очередной, на этот раз, последней смены генподрядчика станет поводом для властей города вновь заявить о том, что Петербург, несмотря на все скандалы и задержки, сумеет вовремя подготовиться к приближающемуся российскому «мундиалю».