Ростов-на-Дону, 6 августа, 2016, 21:24 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» официально объявил о том, что команду на старте сезона 2016/17 покидает Курбан Бердыев. С игроками наставник уже попрощался. Завтра, 7 августа, туркменский специалист скажет «до свидания» болельщикам. Об этом ИА REGNUM 6 августа сообщили в пресс-службе желто-синих.

Светлана Бекетова Курбан Бердыев

Оказывается, что об уходе Бердыева было известно уже давно. «Еще до начала сезона Курбан Бекиевич поставил руководство клуба в известность, что вне зависимости от результата ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов покинет наш клуб», — сказано в информационном сообщении пресс-службы.

«Ростов» сыграет с «Уралом» на ростовском стадионе «Олимп-2». Команду выведет тренер Дмитрий Кириченко.

О том, какой клуб возглавит Бердыев, официально не сообщается, но слухи ходят, что это столичный «Спартак», либо он возглавит тренерский штаб сборной России. Остается вопрос, зачем туркменский специалист перед началом сезона все-таки продлевал контракт с донским клубом, да и ещё на два года. Как бы там ни было, но выходит, что собственник команды — правительство Ростовской области — обязательства перед Бердыевым не выполнило.

Напомним, что под руководством Бердыева «Ростов» впервые в истории завоевал серебряные медали чемпионата России и право выступать в Лиге чемпионов УЕФА. Первый матч нового сезона желто-синие выиграли у «Оренбурга» (1:0), в также прошли в раунд плей-офф Лиги чемпионов, одолев бельгийский «Андерлехт».