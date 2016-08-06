Осло, 6 августа, 2016, 20:51 — ИА Регнум. За первое полугодие текущего года Норвегия нарастила добычу углеводородов на 3.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом прибыль королевства от участия в разработке нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе упала на 29%, составив 38.7 млрд крон (около $4.6 млрд). Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такие данные содержатся в итоговом отчете PetoroAS— нефтяной компании, управляющей государственными активами Норвегии.

Marcusroos Норвежская нефтяная платформа

Основная причина снижения всех финансовых показателей, признают в Petoro, падение цен на нефть и газ, а также, как следствие, ослабление соответствующих рынков. Доходы от добычи газа по итогам первой половины 2016-го года составили 31.8 млрд крон, это на 10.2 млрд меньше, чем годом ранее. Экспорт голубого топлива, напротив, увеличился — на 1.2 млрд кубических метров.

Нефтяные доходы, в свою очередь, из-за затянувшейся ценовой нестабильности сократились на 31% по сравнению с первым полугодием 2015-го. В некоторой степени производителям сырья сыграл на руку более высокий курс доллара, отмечают в норвежской компании.

Констатируя негативные показатели, норвежские бизнесмены не спешат делать оптимистичных прогнозов. Как прокомментировала WallStreetJournal исполнительный директор PetoroAS Грете Моэн, Норвегия и далее может терять доходы вне зависимости от ценовых колебаний: дорогой, «затратный» баррель северной нефти едва ли выдерживает конкуренцию с более дешевыми марками. Необходимо сокращать издержки, снижая таким образом себестоимость нефти, уверена Грете Моэн. «На континентальном шельфе Норвегии у нас фундаментальные проблемы с издержками. Если мы не совершим необходимых изменений, добыча на существующих месторождениях может прекратиться раньше, чем мы того бы хотели, а новые проекты не будут рентабельны», — заявила она.

Напомним, что значительная часть экспортных углеводородных доходов Норвегии аккумулируется в специальных резервных фондах. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016-м году для покрытия текущих бюджетных расходов правительство королевства было вынуждено впервые заимствовать средства из «нефтяной копилки». Согласно проекту пересмотренного бюджета, в этом году форс-мажорный транш составит 206.5 млрд норвежских крон.