Рио-де-Жанейро, Бразилия, 6 августа, 2016, 20:50 — ИА Регнум. В субботу, 6 августа, в Рио-де-Жанейро рядом с финишным участком олимпийской велотрассы прогремел взрыв. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца.

p.Gordon Взрывное устройство

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Рядом с трибуной для прессы работала команда саперов в защитных костюмах. Причины взрыва пока неизвестны.

Отметим, что спортивные соревнования остановлены не были, финиш велогонки ожидается в ближайшее время.

Напомним, летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро стартовали 5 августа.