Санкт-Петербург, 6 августа, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ирина Комолова может выбыть из предвыборной гонки за место в новом составе городского парламента. По данным нескольких источников, в подписных листах в поддержку кандидата обнаружилось слишком много автографов, не устроивших Территориальную избирательную комиссию (ТИК) №8. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 6 августа в петербургском отделении «Партии роста», под эгидой которой Комолова баллотируется в одномандатном округе в Петродворце.

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Зал заседаний Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Эту информацию подтвердила и сама депутат. Всего она сдала в ТИК почти 5 тыс. подписей, но, по ее словам, 233 из них «не бьются» с базой горизбиркома. «С учетом того, что на выборах к почти каждому крупному дому прикладывается еще тетрадь с «дополнительным списком» из сотни человек, то мы понимаем, какова точность этой псевдо-базы. Впрочем, на проверку по базе УФМС тоже рассчитывать не советуют, потому что ее точность тоже весьма относительна», — говорит депутат.

Кроме того, по ее сведениям, графолог обнаружил, что в 31 случае дату в подписных листах ставил не избиратель, а сборщик подписей своей рукой. «Чаще всего это даты в двух смежных строчках, когда бывает подписываются родственники. Во всяком случае, ни один нормальный фальсификатор подписей не стал бы ставить одной рукой даты в соседних строчках. Поэтому я могу сказать, что этим графолог фактически подтвердил, что подписи ставили живые, реальные граждане, а не фальсификаторы», — заметила Комолова.

Она намерена разыскать граждан, чьи паспортные данные не отображаются в базе «ГАС-Выборы», чтобы те принесли копии своих реальных паспортов. Ирина Комолова заявляет, что если ее снимут с выборов по вышеуказанным причинам, она будет гордиться тем, что ею и ее соратниками «сделано почти невозможное — собраны честные подписи».

Напомним, ранее ТИК №2 предварительно отказал в регистрации и другом выдвиженцу от Партии роста, депутату ЗакСа Максиму Резнику. По некоторым данным, проблемы с подписными листами могут возникнуть у его коллеги по парламенту Владислава Бакулина, а также у других сторонников Оксаны ДмитриевойНатальи Петуховой, Маританы Кузнецовой, Дмитрия Павлова. Все они баллотируются от «Партии роста» по одномандатным округам. Резник уже заявил, что считает результаты графологической экспертизы его подписей политически ангажированными.

Ирина Комолова в 2011 году была избрана в Заксобрание от КПРФ. Однако уже в 2012 году была исключена из КПРФ в ходе чистки партийных рядов от нелояльных Геннадию Зюганову людей.