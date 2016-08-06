Санкт-Петербург, 6 августа, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ирина Комолова может выбыть из предвыборной гонки за место в новом составе городского парламента. По данным нескольких источников, в подписных листах в поддержку кандидата обнаружилось слишком много автографов, не устроивших Территориальную избирательную комиссию (ТИК) №8. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 6 августа в петербургском отделении «Партии роста», под эгидой которой Комолова баллотируется в одномандатном округе в Петродворце.

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Эту информацию подтвердила и сама депутат. Всего она сдала в ТИК почти 5 тыс. подписей, но, по ее словам, 233 из них «не бьются» с базой горизбиркома. «С учетом того, что на выборах к почти каждому крупному дому прикладывается еще тетрадь с «дополнительным списком» из сотни человек, то мы понимаем, какова точность этой псевдо-базы. Впрочем, на проверку по базе УФМС тоже рассчитывать не советуют, потому что ее точность тоже весьма относительна», — говорит депутат.

Кроме того, по ее сведениям, графолог обнаружил, что в 31 случае дату в подписных листах ставил не избиратель, а сборщик подписей своей рукой. «Чаще всего это даты в двух смежных строчках, когда бывает подписываются родственники. Во всяком случае, ни один нормальный фальсификатор подписей не стал бы ставить одной рукой даты в соседних строчках. Поэтому я могу сказать, что этим графолог фактически подтвердил, что подписи ставили живые, реальные граждане, а не фальсификаторы», — заметила Комолова.

Она намерена разыскать граждан, чьи паспортные данные не отображаются в базе «ГАС-Выборы», чтобы те принесли копии своих реальных паспортов. Ирина Комолова заявляет, что если ее снимут с выборов по вышеуказанным причинам, она будет гордиться тем, что ею и ее соратниками «сделано почти невозможное — собраны честные подписи».

Напомним, ранее ТИК №2 предварительно отказал в регистрации и другом выдвиженцу от Партии роста, депутату ЗакСа Максиму Резнику. По некоторым данным, проблемы с подписными листами могут возникнуть у его коллеги по парламенту Владислава Бакулина, а также у других сторонников Оксаны Дмитриевой — Натальи Петуховой, Маританы Кузнецовой, Дмитрия Павлова. Все они баллотируются от «Партии роста» по одномандатным округам. Резник уже заявил, что считает результаты графологической экспертизы его подписей политически ангажированными.

Ирина Комолова в 2011 году была избрана в Заксобрание от КПРФ. Однако уже в 2012 году была исключена из КПРФ в ходе чистки партийных рядов от нелояльных Геннадию Зюганову людей.