Лозанна, Швейцария, 6 августа, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Официальное решение по участию сборной России в Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро еще не принято. Об этом, как передает «Чемпионат», заявил директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крейг Спенс, комментируя появившуюся в СМИ информацию об отстранении российских паралимпиецев от Игр-2016.

commons.wikimedia.org Эмблема Паралимпийских игр — 2016

«Никакого официального решения еще нет, — заявил Спенс. — Да, мы разговаривали с Ричардом Маклареном (глава независимой комиссии WADA), но наше решение будет обнародовано не ранее, чем 7 августа в 12:00 (18:00 мск)».

Ранее издание The Guardian сообщило, что Международный паралимпийский комитет (IPC) не допустит сборную России на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Поводом для отстранения спортсменов якобы станет доклад Макларена о якобы массовом применении допинга в российском спорте.