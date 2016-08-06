Варшава, 6 августа, 2016, 18:33 — ИА Регнум. ИА REGNUM представляет обзор польских СМИ о заморозке Варшавой местного приграничного передвижения (МПП). Коллективное мнение экспертов — политическое решение несёт весомые экономические потери северу Польши.

Польско-российская граница

Депутат Европарламента от Польши, профессор Гданьского университета Иоанна Сенишин написала в своем блоге на Onet. pl, что заморозка МПП является «политической глупостью».

«Нет никакого рационального обоснования для дальнейшей приостановки МПП на границе с Калининградской областью, — продолжила евродепутат. — Это решение вредно как для польской экономики, так и для имиджа Польши в мире. Приостановка МПП связана с антироссийскими фобиями партии «ПиС» («Право и справедливость». — ИА REGNUM ) и является политической глупостью».

«Только в начальный период МПП, Мазуры и Поморье стали для россиян одним большим торговым центром, а их поездки были очень короткие, — напоминает Иоанна Сенишин. — Со временем развился медицинский туризм, а также рекреационный и культурный. Российские туристы не только покупали в Польше одежду, электронику или продукты питания, но также лечили зубы, посещали музеи, ходили в театр, осматривали достопримечательности».

Депутат Сейма Яцек Протас, работавший маршалком Варминьско-Мазурского воеводства с 2006 по 2014 годы, полагает, что прекращение МПП принесёт «долгосрочные негативные последствия во многих областях».

«Решение о дальнейшем приостановлении соглашения о МПП является выражением непоследовательности правительства по отношению к Калининградской области и угрожает множеству общих инициатив», — цитирует Протаса Radio Olsztyn.

Говоря об «общих инициативах», депутат Сейма отметил ключевой совместный проект — «Программу приграничного сотрудничества Россия-Польша на 2014−2020 гг.». Планируемый бюджет на совместные польско-российские проекты по этой программе достигает 62 млн евро (41 млн евро от Евросоюза и 21 млн евро из бюджета Российской Федерации).

Нынешний маршалок Варминьско-Мазурского воеводства Густав Бжезин также подверг критике заморозку МПП. Чиновник обратился с письмом к главе МВД Польши Мариушу Блащаку с просьбой о скорейшем запуске льготного пограничного режима с Россией.

«В 2018 году в Калининграде пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, — заявил Бжезин. — Мы говорили, что здесь (в Варминьско-Мазурском воеводстве. — ИА REGNUM ) можно создать гостинично-гастрономические базы для гостей со всей Европы. Блокирование приграничного движения не способствует перспективам экономического, торгового и туристического развития».

Чиновники из соседнего Поморского воеводства, частично входящего в зону МПП, также выступили единым фронтом с коллегами из Мазур.

«Мы не согласны с таким решением. Оно может иметь политический, но не существенный характер. Никто с нами не консультировался», — заявил Radio ZET маршалок Поморского воеводства Мечислав Струк.

«Дальнейшая заморозка МПП для нас фатальна, — цитирует Gazeta Wyborcza замдиректора отдела продвижения мэрии Гданьска Анну Зберскую. — МПП — это фантастический инструмент для привлечения туристов из России. Первоначально они приезжали только за покупками, а сейчас стали активными участниками культурных и спортивных мероприятий. Туристический сектор Гданьска их очень ценит».

Обзор заявлений польских экспертов завершим письмом сенатора Ежи Вчисла, который задал министру внутренних дел Блащаку три вопроса:

1. Какие сегодняшние конкретные причины ограничения МПП, поскольку единственная причина — саммит НАТО и Всемирные дни молодёжи — уже устранена.

2. Принимает ли во внимание правительство Польши финансовые и социальные издержки из приостановки МПП, прежде всего, в регионах, граничащих с Россией?

3. Намерено ли правительство Польши полностью отказаться от МПП с Россией?

Руководитель Польского культурного центра в Калининграде Томаш Оманьски считает, что решение о приостановке МПП было принято, как минимум год назад, когда к власти пришла партия «Право и справедливость».

«С приходом в 2015 году к власти Анджея Дуды и партии Качиньского «ПиС» у многих представителей этой партии было большое желание уничтожить один из последних грандиозных символов сотрудничества Польши и России, — сказал Оманьски в интервью калининградской радиостанции «Балтик плюс». — И этот один из немногих мостов, который нас соединял, фактически подожжён».