Луганск, 6 августа, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Сотрудники «ЛуганскИнформЦентра» на портале YouTube опубликовали видео, на котором видны кадры с места покушения на главу самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого.

glava-lnr.su Игорь Плотницкий

На короткой видеозаписи видно, что транспортное средство Плотницкого сильно повреждено: у внедорожника выбиты стекла, помяты двери. Рядом с легковым автомобилем лежит разорванный столб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, легковой автомобиль главы ЛНР Игоря Плотницкого был подорван 6 августа на пересечении улиц Карпинского и Ватутина в Луганске.

При взрыве, кроме главы самопровозглашенной республики, получили ранения 2 человека (водитель и охранник).

В Луганске после покушения на политика был объявлен план «Перехват».

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