Москва, 9 мая, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили в небе над Белгородской областью четыре украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили 9 мая в Министерстве обороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

«Около 9:40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Так, дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области. В 10:40 силы ПВО сбили ещё два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны сообщили, что в ночь с 8 на 9 мая средствами ПВО в регионах России было уничтожено несколько вражеских беспилотников и снарядов при попытках совершения террористических атак.

Так, минувшей ночью были уничтожены 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и один беспилотник над Белгородской областью, сбиты два дрона над Брянской областью и ещё три БПЛА самолётного типа над Курской областью.