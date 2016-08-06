Луганск, 6 августа, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Сегодня утром, 6 августа, в г. Луганск был взорван автомобиль главы Луганской Народной Республики Игоря Плотницкого. Покушение произошло на пересечении улиц Карпинского и Ватутина. При взрыве, кроме главы ЛНР, получили ранения два человека его водитель и охранник. Пострадавших оперативно доставили в больницу.

pexels.com Взрыв

В результате взрыва внедорожник, в котором ехал Плотницкий, не загорелся, однако был сильно искорежен. Взрывной волной и осколками были выбиты окна и поврежден фасад в прилегающих домах. Силовики оцепили территорию в радиусе километра от места происшествия. Проводятся следственные мероприятия.

Состояние Плотницкого

Бывший народный депутат, член Партии регионов, экс-глава парламента Новороссии Олег Царев написал, что состояние Плотницкого «тяжелое». «Лидер ЛНР Игорь Плотницкий в тяжелом состоянии находится в больнице. Машина попала под направленный взрыв большой силы», — отмечает он. Также информацию о «тяжелом состоянии» главы ЛНР подтвердил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк и местное издание ЛИЦ, ссылающееся на источники в больнице Луганска.

В то же время днем 6 августа источники в больнице сообщили, что операция Плотницкому была проведена успешно и в настоящее время «его жизни почти ничего не грозит».

«Состояние Плотницкого тяжелое, но стабильное, его жизни ничего не угрожает», — сообщил председатель Совмина ЛНР Сергей Козлов.

Версии покушения

Народная милиция ЛНР еще не озвучивала официальные версии расследования. В то же время, по словам Олега Царева, основная версия происшествия — работа украинской диверсионно-разведывательной группы. «Это была хорошо спланированная диверсия, на обочине дороги взорвался фугас, сам Плотницкий ранен», — сказал Царев.

Представитель Киева, заместитель министра «по вопросам временно оккупированных территорий», экс-глава украинской Луганщины Георгий Тука напомнил, что устранение глав ДНР и ЛНР он прогнозировал еще в июле. «Плотницкий «ой»! Я еще не имею достоверной информации относительно этого случая. Поэтому, могу лишь отметить, что такой финал я прогнозировал три-четыре недели назад. Я вижу четыре возможных сценария», — заявил Тука. По словам замминистра правительства Украины, организовать покушение на жизнь Плотницкого могли люди из его ближайшего окружения, приближенные главы ДНР Александра Захарченко, российские или украинские спецслужбы, а также местные «мстители». При этом он выразил уверенность в том, что подобные «полеты в космос» ожидают других лидеров ДНР и ЛНР.

Советник главы СБУ Юрий Тандит подтвердил информацию о том, что на Плотницкого было совершено покушение. «По своим закрытым каналам я могу подтвердить эту информацию. Действительно, мы говорим о том, что было покушение на Игоря Венедиктовича Плотницкого», — сказал Тандит. Он считает, что покушение стало подтверждением глубокой внутренней конкуренции внутри самой ЛНР. «Там идет борьба за власть, за денежные потоки. Они не могут поделить между собой эти каналы», — пояснил Тандит.

Другой точки зрения придерживается советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Он уверен, что покушения на Плотницкого и Захарченко давно готовились спецслужбами Российской Федерации. «Это не последнее покушение на одного из лидеров этих «террористических организаций». Идет открытая война между ФСБ и ГРУ Генштаба России», — считает Шкиряк.

«СБУ так оперативненько и живо в субботу утром отчиталась о теракте против Плотницкого, что остается, конечно, загадкой, кто же организовал это покушение», — иронизирует политолог Владимир Корнилов. А политический эксперт Иван Лизан подчеркивает, что если бы покушение на Плотницкого удалось, в Киеве был бы праздник, «который политики отметили бы небольшим наступлением на территорию ЛНР». «Однако Плотницкий, к счастью, жив, потому моральный дух частей Народной милиции ЛНР не пострадает», — прогнозирует Лизан.

В свою очередь, народный депутат Украины, член Радикальной партии Игорь Мосийчук считает, что попытка устранения главы ЛНР указывает на желание зачистить главных свидетелей по делу экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова (арестован несколько дней назад в Киеве на 2 месяца).

«Ликвидация может быть частью плана по зачистке…, которая проводится с целью уничтожить ключевых свидетелей и подозреваемых по делу экс-регионала Ефремова, которого подозревают в государственной измене… Следствие предложило Ефремову соглашение и смягчение наказания в обмен на показания о других лицах, которые способствовали развязыванию войны… Возможно, это и стало толчком к ликвидации Плотницкого», — заявляет соратник Олега Ляшко.

Украинский политолог Тарас Березовец видит российский след в устранении Плотницкого, который «много знал» о начале войны в Донбассе, ее целях и организаторах.

«За два года он (Плотницкий) существенно финансово отяжелел и оброс многочисленным бизнесом, отобранным у местных бизнесменов. С таким багажом война Плотницкому и его окружению стала не нужна. Открытая война. «Боевики» ЛНР стали открыто саботировать приказы российского командования», — считает Березовец.

Вместе с тем, по его словам, в ближайшее время в Донбассе могут активизироваться активные боевые действия. «Покушение на его убийство может быть связано с планами обострения военной ситуации на Донбассе в ближайшее время. Плотницкий явно противился такому развитию событий. И потому стал на пути. Захарченко нужно или открыто стать на сторону партии войны, или же он станет следующим», — предупредил политолог.

Радикальнее прочих выразился экс-замначальника полиции в украинской части Донетчины и бывший глава департамента по борьбе с наркопреступностью МВД Украины Илья Кива. «Очень надеюсь, что он погиб», — комментирует Кива.

Последние заявления Плотницкого

27 июля Плотницкий распорядился создать рабочую группу для ведения переговоров с народным депутатом, членом фракции «Батькивщина» Надеждой Савченко. Ранее, 23 июля в своем заявлении Плотницкий назвал Савченко «миротворцем-одиночкой», но выразил сомнение в результативности переговоров с ней.

«Пока Надежда Савченко остаётся миротворцем-одиночкой, которая не имеет своей команды и официальных полномочий, до тех пор она рискует биться как рыба об лёд и ничего не добиться. И никакие встречи со мною ничего не изменят, даже если они будут ежедневными. Сможет ли Надежда Савченко создать в Верховной раде депутатскую группу «За мир и диалог в Донбассе»? Если да — тогда наша встреча и согласование действий могут оказаться уместными и результативными», — заявил глава республики.

3 августа лидер ЛНР в очередной раз призвал президента Порошенко к мирному урегулированию войны в Донбассе.

«Полтора года назад мы подписали минские мирные соглашения и мы исполняем их, иногда даже с опережением графика. В начале лета мы обещали перейти в наступление, пока только на дипломатическом фронте — и мы наступаем», — говорилось в официальном заявлении Плотницкого. Он отметил, что в ближайшее время в Украине может быть установлена другая власть, если Порошенко не начнет выполнять Минские соглашения. «У Порошенко осталось немного времени, чтобы вернуться с тропы войны на дорогу мира. Если он упустит свой последний шанс, мы будем иметь дело с новой властью Украины», — утверждал Плотницкий.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года в Минобороны ДНР заявляли, что президент Порошенко лично отдал приказ на физическое уничтожение глав ДНР и ЛНР.

«Президентом Украины Порошенко в связи с нежеланием выполнять минские соглашения была дана команда СБУ и главному управлению разведки Украины на физическое устранение лидеров Донецкой и Луганской народных республик», — говорила пресс-секретарь ведомства Мария Петрова.

19 апреля глава СБУ Василий Грицак призвал лидеров ДНР и ЛНР задуматься о том, что их скоро «зачистят». «Захарченко, Плотницкий и другие должны задуматься, что их просто «зачистят», — на их руках очень много крови», — утверждал Грицак.