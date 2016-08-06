Бразилиа, 6 августа, 2016, 13:25 — ИА Регнум. В городах Бразилии продолжаются многотысячные акции сторонников и противников отставки Дилмы Руссефф. Короткое, 10-секундное выступление исполняющего обязанности президента Бразилии Мишела Темера на стадионе «Маракана» было встречено неодобрительным гулом и свистом. Темер, приступивший к исполнению обязанностей главы государства в связи с процессом импичмента временно отстраненной от должности президента Дилмы Руссефф, официально объявил об открытии соревнований. Затем зазвучала торжественная музыка, и в небо были запущены фейерверки. Как сообщает ТАСС, даже после салюта свист не прекратился. Кроме того, с трибун можно было услышать крики «Долой Темера!»

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Неоднозначно встречена и Олимпиада. Как пишет Euronews, за несколько часов до открытия Олимпиады у стадиона «Маракана» в Рио-де-Жанейро участники акции протеста сожгли национальный флаг Бразилии. Таким образом, демонстранты выразили свое возмущение процветающей по их мнению коррупцией в стране, и выступили против использования бюджетных средств на организацию Игр. Для разгона манифестантов полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ.