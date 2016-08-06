Ташкент, 6 августа, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Российская компания «Мобильные Теле Системы» (МТС) продала 50,01% своей доли в узбекском операторе связи Universal Mobile Systems (UMS) и покидает телекоммуникационный рынок Узбекистана, сообщил ИА REGNUM источник в министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.

MTSIndia Логотип МТС

При этом собеседник агентства не уточнил стоимость сделки, отметив лишь, что «узбекская сторона погасила перед российской компанией все долги».

«Доля МТС передана «Центру радиосвязи, радиовещания и телевидения» при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблемы у некогда крупнейшего сотового оператора Узбекистана, компании «Уздунробита» («дочка» МТС в Узбекистане) начались в 2012 году. Власти Узбекистана обвинили компанию в нанесении крупного ущерба республике и компания вынуждена была прекратить бизнес в этой стране.

МТС подала иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), который позднее прекратил арбитражное разбирательство между МТС и Узбекистаном по совместному заявлению сторон.

В соответствии с «мировым соглашением» Узбекистан предоставил МТС долю в 50,01% во вновь открывшемся UMS, однако компания не смогла достигнуть такого успеха, который был у «Уздунробита».