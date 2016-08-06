Источник: Ранения не угрожают жизни Игоря Плотницкого
Луганск, 6 августа, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий в результате покушения получил ранения, не угрожающие его жизни. Об этом сегодня, 6 августа, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в больнице, куда был госпитализирован глава республики.
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В больнице
Напомним, сегодня утром в столице ЛНР машина Плотницкого подорвалась на фугасе. Ранения получил сам Плотницкий и ещё один человек, находившийся в машине. Оба были госпитализированы.
В данный момент Плотницкому оказывается медицинская помощь.
Начато расследование.