Рио-де-Жанейро, Бразилия, 6 августа, 2016, 02:32 — ИА Регнум. За несколько часов до открытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро произошли массовые беспорядки. Об этом 6 августа сообщает Washington Post.

Олимпийские Игры — 2016 в Рио-де-Жанейро

Несколько тысяч человек, недовольных высокой ценой на билеты спортивных состязаний, вышли с акцией протеста к стадиону Маракана, на котором будет проходить церемония открытия Олимпиады. Протесты перешли в столкновения с полицией, силы правопорядка применили против демонстрантов слезоточивый газ и шумовые гранаты. В ходе столкновений несколько человек получили ранения, сообщается о госпитализации женщины в результате отравления газом.

Издание сообщает, что акция протеста в Рио — уже вторая за сегодняшний день. Предыдущая демонстрация на набережной Копакабана закончилась мирно.

Открытие игр в Рио-де-Жанейро происходит на фоне серьезного экономического и политического кризиса в стране. Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновениях с полицией в ходе эстафеты олимпийского огня — жители фавел, недовольные социальной политикой правительства, напали на спортсменов-факелоносцев на севере Рио. Кроме того, церемония открытия Игр омрачилась известием о грядущей отставке Дилмы Руссеф — за день до открытия Олимпиады комиссия сената выступила за импичмент действующего президента страны.