Аддис-Абеба, 6 августа, 2016, 00:41 — ИА Регнум. В Южный Судан будет введен объединенный миротворческий контингент стран Африки. Об этом 5 августа, на саммите стран Африки, состоявшемся в Эфиопии, заявил секретарь Межправительственной организацию по развитию Восточной Африки (IGAD) Махбуб Маалим, сообщает BBC.

Южный Судан

«Размещение миротворцев… одобрено правительством Южного Судана», — заявил Маалим.

По словам секретаря IGAD, миротворческий контингент будет составлен из отрядов разных африканских стран, по образцу аналогичного подразделения, действующего в Демократической Республике Конго. Идея была поддержана Африканским союзом, однако требуется согласование с европейскими странами — в Судане уже действует 12-тысячное подразделение ООН.

Напомним, режим перемирия в Южном Судане был сорван в июле месяце — за несколько дней боестолкновений между правительственными войсками президента Сальвы Киира и повстанцами Рика Мачара погибло более 300 человек. Миротворцы ООН не смогли предотвратить столкновений.

Всего жертвами гражданской войны в Южном Судане с 2013 года стали десятки тысяч человек.