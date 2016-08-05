Париж, 6 августа, 2016, 00:18 — ИА Регнум. Посетители и персонал Эйфелевой башни вечером 5 августа были эвакуированы после обнаружения подозрительного предмета на территории главной парижской достопримечательности, передаёт телеканал BFM TV.

Эйфелева башня

По свидетельствам очевидцев, к месту прибыло большое число сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Сообщается, что речь идёт о «подозрительном рюкзаке или свёртке».

Других подробностей на данный момент не приводится.

Как передавало ИА REGNUM, на всей территории Франции действует режим чрезвычайного положения, введённый после террористических атак в Париже в ноябре 2015 года.

Режим ЧП уже несколько раз продлевался. Срок его действия истекал в конце июля, и 14 июля президент Франции Франсуа Олланд заявил, что чрезвычайное положение будет снято. Однако вечером того же дня произошёл теракт в Ницце, после которого французские власти приняли решение вновь продлить режим ЧП.