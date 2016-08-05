Берлин, 5 августа, 2016, 22:44 — ИА Регнум. Проигравший в российско-турецком конфликте уже очевиден: это Эрдоган, пишет газета Die Zeit.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Июнь 2015 года

В следующий вторник президент России будет в качестве хозяина принимать в гостях главу турецкого государства в своем родном Санкт-Петербурге. Уже один этот визит клиента к патрону показывает, что Эрдоган выполнил все условия Путина. Эрдоган в официальном соболезнующем письме извинился за убийство российских боевых летчиков на турецко-сирийской границе в ноябре 2015 года. Более того, он заявил, что начато уголовное преследование турецких националистов — предполагаемых убийц российских летчиков. Турция также обязалась выплатить России компенсацию, подчеркивает издание.

Еще до того как лидеры обеих стран встретятся, победители и проигравшие могут быть четко идентифицированы. И в зависимости от того, насколько близки будут их отношения после размолвки, группа проигравших может оказаться гораздо больше. Главным образом за счет стран Запада.

А вот русские только в выигрыше. Путин, без сомнений, сорвал банк. Он получает все, что хотел, и расширяет сферу своего влияния. Российский лидер великодушно протянул руку примирения раскаявшемуся Эрдогану, а Россия значительно увеличила свое влияние на Ближнем Востоке. Она сохранила в Сирии режим Асада, привязала к себе ослабленный Египет и амбициозный Иран, а охладевшие к Америке Израиль и Турция теперь активно ищут сближения с ней.

Великолепные возможности открываются для российской энергетики. Россияне наконец достроят в Турции АЭС Аккую. «Газпром» рассчитывает на новый трубопровод в Черном море, известный под названием «Турецкий поток». Благодаря ему поставки сибирского газа в Южную Европу существенно вырастут. Кроме того, турецкие производители всех видов зелени получили повод для ликования. В отличие от испанских, итальянских и греческих соперников, они смогут возобновить поставки фруктов и овощей на прилавки российских супермаркетов. Гостиницы, рестораны и туроператоры турецкого побережья снова приветствуют российских туристов. А турецкие спецслужбы рассчитывают на информацию российской разведки о террористах-джихадистах из Евразии. Ведь убийцы в аэропорту Стамбула прибыли с территории бывшего Советского Союза, добавляет Die Zeit.