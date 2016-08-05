Лондон, 5 августа, 2016, 22:40 — ИА Регнум. «Президент США не верит, что план русских по установлению мира в Сирии действительно направлен на решение конфликта в этом регионе. Обама не думает о том, что сотрудничество России и США в том виде, как это предлагает Москва, возможно. Идеи Кремля ставят Сирию на грань катастрофы, считаем хозяин Белого дома, которому не нравится, что Россия постоянно поддерживает режим Асада и давит повстанцев».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Недоверие

Авторы публикации указывают на опасения скептиков, полагающих, что «русские воспользуются обменом разведывательной информацией в своих интересах и используют предоставляемые им США данные для того, чтобы в дальнейшем поддерживать правительство президента Сирии Башара аль-Асада, который, по мнению Обамы, уже потерял легитимность на право руководить страной».

Газета цитирует президента США, отвечающего на вопрос, почему он не верит в перспективу сотрудничества с президентом России:

«Я не уверен, что мы можем доверять русским и Владимиру Путину. И именно поэтому мы должны проверять их. Россия показывает себя безответственным игроком на международной арене, оказывая поддержку кровавому режиму, и должна нести ответственность за это. Россия должна доказать, что она готова работать».

«Конкретные доказательства, считает Обама, должны выглядеть так: Москва прекращает творить насилие в Сирии и полностью концентрируется при этом на борьбе против «Исламского государства» (организация, запрещенная в России — прим. ИА REGNUM ) и других террористических группировок», — заключает Telegraph, не замечая, однако, что именно на этой борьбе Кремль и сосредоточился. Просто у Вашингтона и Москвы разные критерии при зачислении военизированных подразделений в категорию экстремистов.