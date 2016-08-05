Симферополь, 5 августа, 2016, 21:06 — ИА Регнум. Выведение из тени объектов, оказывающих услуги по размещению, до сих пор остаётся проблемным вопросом для Крыма. В ближайшее время муниципалитеты должны сформировать списки работающих в регионах Крыма «нелегалов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве курортов и туризма республики.

Цитата из к/ф «Три плюс два». реж. Генрих Оганисян. 1963. СССР «Дикари» не платят за ночлег

«Одна из проблем курортного сезона — выведение из тени объектов, оказывающих услуги по размещению. Этот вопрос касается всех, поэтому муниципалитетам нужно активно взаимодействовать с налоговыми службами, чтобы сформировать полный реестр граждан, которые работают нелегально, — заявил на заседании рабочей группы по вопросам развития туризма в Крыму министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий. — Надеюсь, что с 1 января 2017 года заработает патентная система налогообложения для физических лиц, сдающих жилье, что позволит легализовать работу частного сектора».

Проверить, платит ли арендодатель налоги, очень просто. Нужно попросить у него чек на оказанные услуги. Чаще всего в ответ можно услышать «мы не выдаём» или «мы сейчас в процессе оформления, чек сможем выписать чуть позже». На сайтах бронирования жилья типа booking.com проще найти гостевой дом бюджетного уровня, где не выдадут чек, чем честного индивидуального предпринимателя.