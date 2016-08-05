Вашингтон, 5 августа, 2016, 20:56 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ответил на обвинения бывшего главы Центрального разведывательного управления США Майкла Морелла о том, что Трамп был якобы завербован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Свой ответ Трамп опубликовал сегодня, 5 августа, в своем Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуэль

Напомним, Морелл в статье для The New York Times написал, что Путин якобы завербовал Трампа. «В разведке мы бы сказали, что Путин нанял Трампа в качестве невольного агента России», — пишет бывший глава американской разведки.

Чтобы придать веса своим словам, Морелл признался, что всегда молчал о своих предпочтениях на президентских выборах, однако в этот раз делает исключение и призывает американцев поддержать экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Трамп считает, что свое голословное обвинение Морелл сделал исключительно для того, чтобы отвлечь внимание от угрозы национальной безопасности, которую представляет Клинтон.

Республиканец напомнил, что именно домашний сервер Клинтон, о котором она лгала американцам, был огромным риском для национальной безопасности. «Так что неудивительно, что её кампания выдвигает ещё одну пешку Обамы — Клинтон, не независимого человека, чтобы тот попытался изменить тему разговора», — пишет Трамп.

Острота предвыборной борьбы в США нарастает. Демократы используют всю свою медийную мощь для дискредитации Трампа. Даже действующий президент США Барак Хусейн Обама включился в предвыборную кампанию Клинтон и обвиняет Трампа в профнепригодности.