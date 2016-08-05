Астана, 5 августа, 2016, 19:18 — ИА Регнум. Совет директоров АО «КазТрансОйл» сегодня, 5 августа, досрочно прекратил полномочия генерального директора (председателя правления) Нуртаса Шманова. Как сообщает пресс-служба АО «КазТрансОйл», причиной отставки Шманова стало его назначение на должность вице-президента по транспортировке нефти национальной компании «КазМунайГаз» с 1 августа 2016 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Кроме того, Совет директоров АО «КазТрансОйл» принял еще одно немаловажное решение — избрать на освободившуюся должность гендиректора компании Димаша Досанова.

Далее в сообщении пресс-службы компании идет стандартное для таких случаев резюме нового руководителя.

«Димаш Досанов родился в 1981 году в Алма-Ате. Имеет три высших образования. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахский экономический университет имени Турара Рыскулова, а также имеет степень магистра делового администрирования (МВА) Джорджтаунского университета (США). Владеет казахским, русским, английским и итальянским языками. Трудовую деятельность Димаш Досанов начал в 2002 году менеджером ассоциации развития малого и среднего бизнеса при аппарате акима (руководителя администрации — ИА REGNUM ) Медеуского района Алма-Аты. В 2004 году работал ведущим специалистом отдела развития новых технологий департамента инновационной политики и развития новых технологий Министерства индустрии и торговли Казахстана. С 2004 по 2006 год трудился в АО «Разведка-добыча «КазМунайГаз» в должностях: менеджера административного департамента, помощника генерального директора, главного менеджера департамента информационных технологий, старшего инженера департамента автоматизации систем управления технологическими процессами», — сообщает пресс-служба.

Из разведки-добычи Досанов перешел в материнскую компанию — АО НК «КазМунайГаз» на должность заместителя директора департамента развития казахстанского содержания, на которой трудился вплоть до 2010 года.

Следующей ступенью карьеры стало назначение на пост заместителя генерального менеджера по сервису, а после — и генерального менеджера по сервису компании North Caspian Operating Company. С 2014 по январь 2016 года Досанов занимал кресло генерального директор ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод». 15 января 2016 года был избран членом правления АО «КазТрансОйл» и занимал должность первого заместителя генерального директора этой компании.

Увы, в официальном пресс-релизе опущена одна важная деталь биографии нового руководителя. А именно то, что он является зятем президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Димаш Досанов женат на младшей дочери лидера Казахстана Алие Назарбаевой.

Напомним, в 1998 году в 18 лет Алия Назарбаева вышла замуж за Айдара Акаева — сына тогдашнего президента Киргизии Аскара Акаева. Однако брачный союз президентских детей был недолгим и в 2001 году распался.

21 июня 2002 года в Театре оперы и балета в Алма-Ате состоялась вторая свадьба младшей дочери президента. Ее избранником стал Данияр Хасенов — футболист и бизнесмен, в разное время работавший директором в ТОО «Ниса», заместителем директора департамента кредитования АО «АТФ банк» и управляющим директором по новым проектам и членом правления в АО «НК «Казахстан темир жолы». В 2007 году у четы Хасеновых появилась первая дочь — Тиара, а в 2011 году вторая дочь — Алсара. Кстати, в том же году появилась и собственная ювелирная линия Алии Назарбаевой, названная в честь ее младшей дочери. Эксклюзивные украшения этой марки стоили от 15 до 70 тысяч евро.

Но ни удачный бизнес, ни наличие двух дочерей спасти второй брак Алии не смогли. После этого дочь президента с головой ушла в работу. Но одиночество было недолгим.

8 марта 2015 года Алия получила предложение руки и сердца от Димаша Досанова.

«Это было очень красиво! На 8 Марта он пригласил меня в ресторан. Честно говоря, я подозревала, что он что-то такое задумал, потому что в тот день он вел себя очень подозрительно. После ужина он провел меня в отдельный зал, где пол был усеян лепестками роз, играла романтическая музыка, а из окна открывался прекрасный вид на ночной Алматы. Я притворилась, что ничего не понимаю, а он надел мне на палец кольцо и сказал: «Выходи за меня замуж». Я его еще часок помучила: мол, не знаю, может, не спешить. Но потом сдалась», — вспоминает Алия тот знаменательный день.

Кроме того, в этом же интервью она дала оценку своему третьему супругу, который теперь стал главой АО «КазТрансОйл»:

«Он учился в Америке, Италии. Знает несколько иностранных языков. И еще мне нравится, что свою карьеру он начал строить с самых низов, работая в компании «КазМунайГаз». И без чьей-либо помощи поднялся до позиции директора департамента. Мне с ним комфортно и интересно. Я очень ценю то, что он чтит семейные традиции, уважает женщину, почитает стариков. И невероятно тепло относится к детям!» — рассказала Алия в интервью журналу L'Officiel.

Не обошла она вниманием и знакомство Димаша с будущим тестем:

«Знакомство произошло во время Президентского кубка по гольфу. Димаш давно занимается гольфом и собирался туда ехать. И тут ему накануне вечером звонят и железным тоном говорят: «Завтра быть там-то и там-то… Встреча с президентом». Он переволновался. Но встреча прошла хорошо, и вернулся он счастливым».

31 мая 2016 года у Алии и Димаша родился сын Алдияр.

АО «КазТрансОйл», которое ныне возглавил Димаш Досанов, было создано 2 апреля 1997 года. Предметом деятельности компании являются оказание услуг по транспортировке нефти (перекачка, перевалка, слив, налив, хранение, смешение) и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; осуществление строительства и эксплуатации трубопроводной системы на территории Республики Казахстан и за ее пределами; эксплуатация магистральных нефтепроводов и т. д.

На сегодняшний день АО «КазТрансОйл» является собственником крупнейшей в Казахстане системы магистральных нефтепроводов и водоводов, совокупная протяженность которых составляет 5502,997 км нефтепроводов (с учетом 71,7 км нефтепровода Кенкияк — Орск, находящегося на территории России и стоящего на балансе представительства «КазТрансОйл» в Самаре) и 2148,1 км водоводов.

Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам обеспечивается 37 нефтеперекачивающими станциями, 64 печами подогрева нефти, резервуарным парком для хранения нефти общим объемом 1414,2 тыс. куб. м.

В 2015 году доходы компании от реализации продукции и оказания услуг составили более 213 млрд тенге (42,6 млрд руб.).