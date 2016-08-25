Москва, 25 августа, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Драматический боевик «Спарта», основанный на реальных событиях, выходит в российский прокат. Снял картину и сам снялся в главной роли чемпион мира по «боям без правил» 2000 года, актёр и режиссёр Николай Кудряшов.

Цитата из к/ф «Спарта». реж Николай Кудряшов. 2016. Россия Вызов

В центре сюжета фильма — история жизни самого Кудряшова. После успешного боя, принёсшего спортсмену титул чемпиона мира по боям без правил, Николай ввязывается в стычку, оскорблённый словами друзей соперника. Избив в той потасовке человека, не имеющего спортивной подготовки, Кудряшов попадает в тюрьму, а после освобождения находится на распутье: боевую форму он потерял, в команду вернуться не может, а девушка ушла к нынешнему чемпиону — главному сопернику Кудряшова. Но шанс вернуться в большой спорт всё же подвернулся. Вместе со старыми товарищами Николай решает принять участие в чемпионате нового командного направления контактных видов единоборств «Спарта».

Актёр Николай Кудряшов выступает в фильме под своим именем, как и большинство других героев. В картине задействованы многие известные спортсмены: чемпион мира по смешанным единоборствам Андрей Семенов по прозвищу Белая Акула, чемпион России по рукопашному бою и ушу саньда Михаил Малютин, российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко, двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион России, четырехкратный чемпион Вооруженных сил Виктор Смоляр.

Цитата из к/ф «Спарта». реж Николай Кудряшов. 2016. Россия Серьёзные люди

«Спарта» — режиссёрский дебют Кудряшова, однако с кинематографом спортсмен знаком уже давно. В 2003 году он снялся в мини-сериале Константина Бутаева «Игра без правил», где помимо него участвовали ещё около 30 российских чемпионов разных видов единоборств. В 2009 году Кудряшов сыграл главную роль в боевике «Аттракцион», в 2011 году снова в главной роли снялся в комедии «Раздолбай», в 2015-м получит роль в фильме «Картина маслом».

Работа над «Спартой» для Кудряшова стала особенной не только из-за режиссуры. Фильм задумывался как способ привлечь внимание к командному виду единоборств — SPARTA, который с недавних пор существует в реальности.

Цитата из к/ф «Спарта». реж Николай Кудряшов. 2016. Россия Переговоры

Правила нового вида боя Кудряшов написал сам в августе 2013 года. Идея берёт начало с Фермопильского сражения греко-персидской войны в 480 году до н.э., в ходе которого спартанцы преграждали путь персидскому войску в узком Фермопильском ущелье. Прототипом ущелья в соревнованиях «SPARTA» стал узкий ринг, на котором колонной по четыре человека с каждой стороны выстраиваются команды.