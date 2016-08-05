Воронеж, 5 августа, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Филиал Воронежского государственного университета в Лисках ликвидирован — соответствующий приказ опубликован на сайте министерства образования и науки 4 августа, сообщает ИА REGNUM.

vsu.ru Выпуск педагогического факультета Воронежского государственного университета. 1925

Ректору ВГУ в соответствии с приказом поручено обеспечить возможность для обучения студентов филиала и представить в течение двух недель план-график по ликвидации филиала.

Лискинский филиал Воронежского госуниверситета был создан в 1999 году. По данным, опубликованным на сайте вуза, здесь проводилось обучение по следующим направлениям бакалавриата: менеджмент, прикладная математика и информатика, бизнес-информатика и филология. Также можно было получить среднее специальное образование в сфере программирования, экономики и бухгалтерского учета и туризма. Согласно данным сайта, в профессорско-преподавательский состав филиала входит 34 человека, в том числе пять докторов наук и 18 кандидатов наук.

Отметим, что информация о ликвидации филиала вуза в Лисках появилась еще в 2012 году: тогда по итогам мониторинга эффективности выяснилось, что затраты на обучение студентов в Лискинском филиале на 25% больше, чем в головном вузе. Тогда же было принято решение о пошаговом закрытии филиала. В декабре 2015 года стало известно, что Рособрнадзор лишил Лискинский филиал ВГУ аккредитации на обучение по специальности «Информатика и вычислительная техника».